Los vecinos de General Belgrano que hoy reciben el descuento por Zona Fría en la factura de gas podrán seguir contando con ese beneficio, al menos por unas semanas más. El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento del proyecto que modifica el régimen debido a que todavía no reúne los votos necesarios en el Senado.

La iniciativa busca reducir el alcance del beneficio y cambiar la forma en que se aplica el subsidio. En lugar de descontarse sobre gran parte de la factura, pasaría a calcularse únicamente sobre el valor del gas (PIST), lo que implicaría un descuento menor para muchos usuarios, incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Por el momento, el tema no será tratado antes del receso invernal. El oficialismo espera retomar las negociaciones después de las vacaciones de invierno, cuando intentará conseguir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma.

Mientras tanto, los 94 municipios bonaerenses alcanzados por la Zona Fría, entre ellos General Belgrano, continuarán manteniendo el esquema de descuentos vigente en las tarifas de gas, al menos hasta que el Congreso vuelva a debatir el proyecto.

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