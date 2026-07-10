Cada 10 de julio se conmemora en Argentina el Día de la Ganadería, una fecha que reconoce la importancia de una de las actividades productivas más representativas del país y su aporte al desarrollo económico, social y cultural de las distintas regiones.

La celebración recuerda la fundación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ocurrida el 10 de julio de 1866, una institución que desde sus inicios impulsó el crecimiento y la organización del sector agropecuario nacional. Por este motivo, la fecha se transformó en un homenaje a todos los productores, trabajadores rurales y profesionales vinculados con la actividad ganadera.

La ganadería es uno de los pilares históricos de la economía argentina. La producción de carne bovina, ovina, porcina y otras especies genera miles de puestos de trabajo, impulsa las exportaciones y posiciona al país como uno de los principales referentes mundiales en producción de alimentos. Además, representa una parte fundamental de la identidad y la tradición del campo argentino.

En localidades del interior bonaerense, como General Belgrano y gran parte de la región, la actividad ganadera continúa siendo un motor clave para el desarrollo local, acompañando el crecimiento de productores, establecimientos rurales y toda la cadena vinculada al sector.

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