Cada 9 de Julio, los argentinos conmemoramos uno de los momentos más importantes de nuestra historia: la Declaración de la Independencia. En 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunidos en el Congreso de Tucumán, decidieron romper definitivamente los vínculos políticos con la Corona española y avanzar en la construcción de una Nación libre y soberana.

La histórica decisión fue tomada en la Casa de Tucumán, donde los congresales firmaron el acta que marcó el nacimiento de un país independiente. Días después, el Congreso reforzó esa decisión al expresar que las Provincias Unidas también quedaban libres de cualquier otra dominación extranjera, consolidando así el camino hacia la autonomía nacional.

A 210 años de aquel hecho histórico, el Día de la Independencia invita a recordar el esfuerzo y el compromiso de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina. En todo el país se realizan actos oficiales, desfiles, encuentros culturales y actividades en escuelas y comunidades para mantener viva una fecha que forma parte de la identidad de todos los argentinos.

¡FELIZ DIA DE LA INDEPENDENCIA! ¡VIVA LA ARGENTINA!

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