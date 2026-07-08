El Gobierno nacional puso en marcha un plan para modernizar el sistema del Registro Automotor con el objetivo de avanzar hacia la digitalización de los trámites, simplificar los procedimientos y reducir costos. La iniciativa fue oficializada a través de resoluciones del Ministerio de Justicia y contempla una implementación gradual en todo el país.

Entre las principales novedades, se prevé que los trámites puedan realizarse de manera completamente digital, incluyendo la validación de identidad, la presentación de documentación, la firma electrónica, el pago online y el seguimiento del expediente. Además, se reducirá la cantidad de gestiones existentes para agruparlas en categorías más simples, como inscripciones, transferencias, bajas y constitución de garantías. También comenzará la digitalización de los legajos en papel y una mayor integración con otros organismos públicos para evitar la presentación repetida de documentación.

La reforma también incorpora un nuevo esquema para calcular los aranceles de los trámites mediante la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una unidad de medida que reemplazará el sistema actual y se actualizará periódicamente según la evolución de la UVA. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es contar con un sistema más ágil, transparente y accesible para los usuarios, manteniendo atención presencial para quienes necesiten asistencia durante la transición hacia el modelo digital.

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