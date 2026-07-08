Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Salud de la Piel, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar el órgano más grande del cuerpo humano y promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades dermatológicas. La iniciativa también apunta a mejorar el acceso a la atención especializada en todo el mundo.

La piel cumple un papel fundamental como barrera de protección frente a virus, bacterias, contaminación y otros agentes externos. Por eso, los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables, usar protector solar durante todo el año, hidratar la piel y consultar al dermatólogo ante la aparición de manchas, lunares o lesiones que cambien de aspecto.

Esta jornada invita a recordar que el cuidado de la piel va mucho más allá de una cuestión estética: es una parte esencial de la salud integral. La detección precoz de enfermedades cutáneas puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

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