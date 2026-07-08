Cada 8 de julio se conmemora el Día Internacional de los Paramédicos, una fecha creada para reconocer el trabajo de quienes brindan atención médica de emergencia antes de que los pacientes lleguen a un hospital. La iniciativa busca destacar el compromiso, la preparación y el profesionalismo de estos trabajadores de la salud, fundamentales en situaciones críticas.

La elección de la fecha coincide con el nacimiento de Dominique-Jean Larrey, médico y cirujano francés considerado el padre de los servicios modernos de ambulancia. Durante las guerras napoleónicas impulsó innovaciones que revolucionaron la atención de los heridos en el campo de batalla y sentaron las bases de la medicina de emergencias.

Los paramédicos intervienen en accidentes de tránsito, infartos, ACV, incendios, desastres naturales y todo tipo de emergencias, brindando los primeros cuidados para estabilizar a los pacientes y aumentar sus posibilidades de recuperación. En esta jornada, el reconocimiento se extiende a todos los equipos que, con vocación y rapidez, trabajan para salvar vidas todos los días.

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