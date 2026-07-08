Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Alergia (WAO) para generar conciencia sobre estas enfermedades, promover su prevención y destacar la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos. Las alergias afectan a millones de personas en todo el mundo y su incidencia continúa en aumento.

Las reacciones alérgicas se producen cuando el sistema inmunológico responde de manera exagerada a sustancias que, en la mayoría de las personas, son inofensivas. Polen, ácaros, alimentos, medicamentos, pelo de animales o picaduras de insectos son algunos de los desencadenantes más frecuentes, y pueden provocar síntomas respiratorios, cutáneos o digestivos, e incluso cuadros graves como la anafilaxia.

En esta fecha, los especialistas recuerdan la importancia de consultar al médico ante síntomas persistentes, evitar la automedicación y seguir las recomendaciones para reducir la exposición a los alérgenos. La detección temprana y un tratamiento adecuado permiten mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones.

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