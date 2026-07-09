El Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró cerrar una nueva instancia de negociación paritaria luego de que la mayoría de los gremios docentes y estatales aceptara la propuesta salarial del 7%, que se abonará en dos tramos: un 5% con los salarios de julio y un 2% adicional en agosto, tomando como base los haberes de junio.

Con el acuerdo alcanzado, las partes volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de la inflación y la situación económica, con el objetivo de definir una nueva actualización salarial para el último tramo del año. La aceptación de la oferta también despeja, por el momento, la posibilidad de nuevas medidas de fuerza por parte de los sindicatos.

La propuesta recibió el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales que representan a trabajadores de la administración pública provincial y del sector educativo, lo que permite dar continuidad al calendario escolar y a la actividad en las distintas dependencias del Estado bonaerense mientras continúan las negociaciones previstas para los próximos meses.

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