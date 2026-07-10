Un proyecto de ley que comenzó a debatirse en la Legislatura bonaerense abrió una fuerte discusión entre oficialismo, oposición y representantes del sector de los combustibles. La iniciativa propone que las petroleras informen con 72 horas de anticipación cualquier aumento en los precios y que las estaciones de servicio comuniquen esos cambios al público 48 horas antes de su aplicación. Además, contempla importantes sanciones económicas para quienes incumplan la normativa.

La propuesta fue impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti y obtuvo despacho favorable en la Comisión de Legislación General gracias al apoyo del peronismo y del Frente de Izquierda. Ahora deberá continuar su tratamiento legislativo antes de llegar al recinto para su debate definitivo.

Desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. El diputado Agustín Romo, de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida podría generar serios problemas para las estaciones de servicio, al asegurar que muchas reciben las listas de precios al momento de la entrega del combustible. Según explicó, si debieran anunciar los aumentos con tres días de anticipación, venderían durante ese período con valores desactualizados, lo que podría afectar seriamente su rentabilidad.

Las críticas también llegaron desde las entidades que representan al sector. Organizaciones como la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), FECRA y otras cámaras empresarias advirtieron que la obligación de anticipar los incrementos podría provocar un aumento repentino de la demanda, generar faltantes de combustible y producir distorsiones en el mercado, tal como ocurrió en otros momentos de alta volatilidad.

Quienes impulsan el proyecto sostienen, en cambio, que el objetivo es brindar mayor previsibilidad y transparencia a los consumidores frente a las subas de combustibles, un insumo que impacta directamente en el costo del transporte, la producción y los precios de numerosos bienes y servicios. Mientras tanto, el debate continúa abierto y promete generar nuevas discusiones en las próximas semanas antes de una eventual votación en la Legislatura bonaerense.

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