Cada 10 de julio se conmemora en Argentina el Día del Comercio y del Comerciante, una fecha destinada a reconocer el esfuerzo de quienes impulsan la actividad comercial y contribuyen al desarrollo económico de las ciudades y comunidades de todo el país.

La elección de esta fecha tiene un motivo histórico: el 10 de julio de 1854 fue fundada la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una institución que marcó un antes y un después en la organización de la actividad comercial y financiera argentina. Con el paso del tiempo, ese acontecimiento dio origen a esta celebración, que pone en valor el trabajo diario de comerciantes, emprendedores y empresarios.

El comercio es uno de los principales motores de la economía. Detrás de cada negocio hay historias de esfuerzo, inversión y dedicación, además de la generación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo local.

En una jornada como la de hoy, el reconocimiento alcanza tanto a los pequeños comercios de barrio como a las empresas de mayor escala, que con su actividad sostienen el movimiento económico de cada localidad.

Desde NoticiasBelgrano.com saludamos a todos los comerciantes en su día, agradeciendo el compromiso y el trabajo que realizan diariamente para hacer crecer nuestra comunidad.

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