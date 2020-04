TALLERES MECANICOS, GOMERIAS Y DE FORMA LIMITADA LOS BANCOS, SON LAS ACTIVIDADES ANUNCIADAS POR FERNANDEZ PARA REGRESAR AL TRABAJO

Según anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández,no habrá que esperar demasiados cambios en cuanto a las actividades económicas afectadas por el “aislamiento social preventivo obligatorio” que hoy se extendió hasta el 26 de abril.

El primer mandatario señaló en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos que en las próximas horas se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se habilitará la actividad de talleres mecánicos y gomerías, con el objetivo de mantener en condiciones los vehículos exceptuados de la cuarentena. Entre ellos se ubican los patrulleros, ambulancias o camiones para trasladar alimentos, distribuir caudales o recoger residuos.

Asimismo, Fernández confirmó que a partir del lunes reabrirán sus puertas los bancos, aunque con un protocolo para ordenar su actividad que obliga al público a pedir turnos para ser atendido en las sucursales, dispone “distanciamiento social” y limita la atención en las ventanillas para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales. El mecanismo ya había sido anunciado días atrás por el Banco Central de la República Argentina.

Pese a las expectativas que otros sectores empresariales y comerciales tenían, el presidente no mencionó ninguna otra actividad económica como susceptible de ser reactivada.

No obstante, destacó que recibirá propuestas de gobernadores e intendentes para que actividades específicas o bien zonas de sus distritos puedan ser liberadas de las obligaciones de la cuarentena. Dichas propuestas serán analizadas por el gobierno y consultadas con el equipo de científicos que asesora al Presidente, según él mismo puntualizó.

“Cada gobernador nos dirá qué tipo de actividad se puede llevar adelante en esas áreas para ver dónde es posible focalizar la cuarentena”, agregó.

“Sigo insistiendo que un punto del PBI que se pierde, vuelve. De donde no volvemos es de una vida perdida. Sabemos que los peores tiempos no han pasado, pero quiero que nos hagan el menor daño posible. En este momento mi problema no es el gasto publico sino la salud de los argentinos”, dijo Fernández.

Agregó que la intención de su gobierno es que “todos puedan llevar esta cuarentena de un modo que les complique la vida lo menos posible. Hay un estado presente que los va a auxiliar, donde nos necesiten”.

En cuanto a la asistencia, especificó la preocupación oficial por “algunos sectores de la clase media, fundamentalmente los monotributistas de la categorías C y D. Estamos viendo de qué modo llegar a ellos”. En ese segmento se agrupan muchos de los que hoy están imposibilitados de trabajar; las categorías A y B fueron incluidas dentro del Ingreso Familiar de Emergencia y recibirán una asignación de $10.000 en los próximos días.

Fuente: Infobae.com

