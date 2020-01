CONGRESO 2020: JUBILACIONES DE PRIVILEGIO Y REFORMA JUDICIAL, LOS GRANDES TEMAS QUE MARCARAN EL INICIO DE LA AGENDA

La primera sesión extraordinaria ya tiene fecha: miércoles 22 de enero del año que empieza mañana. Será en Diputados y el primer tema a debatir serán las llamadas jubilaciones de privilegio que tanta polémica generaron en el marco del tratamiento de la Ley de Emergencia Solidaria. De hecho en medio de la sesión del 20 de diciembre en la que se debatía el proyecto oficialista en el Senado, la mendocina Anabel Fernández Sagasti pidió la palabra para leer un tuit del presidente Alberto Fernández. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, comunicó en la red del pajarito el jefe de Estado atento a la demanda de la oposición.

Con la mayoría de los legisladores en sus provincias (Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos por ejemplo viajó a Santa Cruz y su madre la vicepresidenta Cristina Fernández está en Cuba), el Congreso se encuentra en un virtual receso aunque ‘de guardia’. De todos modos los legisladores fueron avisados de que a mediados de mes les será enviada la iniciativa que en estos días se encuentra aún en estudio mientras resisten los sectores afectados.

El malestar que generó la excepción que benefició a diplomáticos y magistrados en la suspensión de la movilidad en la ley de emergencia fue defendida por distintos voceros del Ejecutivo y del Parlamento. Ayer mismo el senador catamarqueño Dalmacio Mera aseguraba que es necesaria “una reforma especial» para prevenir futuros planteos judiciales de inconstitucionalidad.

El segundo tema en importancia es la reforma judicial de la que Alberto Fernández se ocupa personalmente junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y también Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica. Según trascendió incluirá un fuero unificado con más jueces federales.

En los pasillos de la Casa Rosada algunos aseguraban que la reforma incluiría el futuro de la Agencia de Inteligencia. Sin embargo en el Congreso aclararon a Infobae que el tema se abordará recién después del 1° de marzo en sesiones ordinarias. Antes del debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debe constituir la comisión Bicameral que preparará las normas para la disolución de la secretaría de espías. La Bicameral tiene por lo menos cinco aspirantes a presidirla entre legisladores del Frente de Todos.

Entre otros temas que se consideraban posibles de discusión en Extraordinarias se señalaban algunos de los planes sociales que requieren de partidas especiales. Sin embargo en el Ministerio de Desarrollo Social avanzan con los planes de microcréditos y de la economía social, sostienen, sin necesidad de aprobación parlamentaria.

La agenda de temas tiene cinco figuras clave: el presidente Fernández; el jefe de gabinete Santiago Cafiero; el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y Béliz e Ibarra. Los enlaces con el Congreso son Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, y Máximo Kirchner que ya visitó la Casa Rosada y a Alberto Fernández más veces de lo que su madre ha conversado con el Presidente de la Nación y que actúa en perfecta sintonía con el diputado tigrense. Ella en cambio, titular de la Cámara alta, estuvo dos sábados en Olivos conversando con el jefe de Estado pero no ha vuelto a Balcarce 50 desde el 10 de diciembre, cuando se concretó la asunción del nuevo gobierno. Por ahora no volverá. Ya está definido que no tendrá despacho allí y desmienten en su entorno que tenga uno en el Centro Cultural Kirchner. “Su único despacho será en el Senado”, sostienen cerca suyo a la espera de su regreso antes de que esté firmado el decreto con el temario de Extraordinarias.

Fuente: Infobae.com

