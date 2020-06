BERNI: “NO TENEMOS APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL”

El ministro de Seguridad se mostró resignado por la falta de recursos humanos, tecnológicos y materiales que tiene para trabajar.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a marcar claras diferencias con su par nacional, Sabina Frederic, con quien no tiene contactos desde marzo, y manifestó su molestia por la “falta de apoyo del Gobierno Nacional” a su gestión.

“No tengo ningún apoyo del ministerio de Seguridad de la Nación. Nada. Y no importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el Gobierno de no asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla”, se quejó Berni.

Durante una entrevista, Berni mostró su preocupación por los últimos episodios de inseguridad en el Conurbano y aseguró “estar resignado” por la falta de recursos para afrontar la situación. Además, dijo que en el territorio bonaerense tienen proyectados para este año casi mil homicidios.

“La última vez que hablé con Frederic fue media hora antes de que se firmara el decreto de la cuarentena, a mediados de marzo. Kicillof está al tanto, estamos acostumbrados a esto. Todavía estamos esperando que nos presten un helicóptero que pedimos”, relató el ministro, quien ya tuvo cruces con la ministra por sus diferentes puntos de vista sobre materias de seguridad.

“Esto lo venimos manifestando hace más de seis meses. Ahora sabemos que hay una voluntad de no asistirnos, así que estamos totalmente resignados a pelearla solos y en eso estamos, estamos haciendo todo el esfuerzo para evitar situaciones de cualquier tipo”, aseveró Berni, quien aclaró que respondía “con dolor”.

“No nos mandaron fuerzas federales. Y si mandaron no sabemos ni cuántos son, ni a donde fueron ni qué están haciendo. Con los 90 mil efectivos que tenemos estamos haciendo lo posible para asistir a nuestra gente”, concluyó. (DIB)

