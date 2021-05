UN DIA COMO HOY: 24 DE MAYO

1987 – JIMENA BARÓN. Nace en Buenos AIres la actriz y cantante Jimena Guevara Barón. En YouTube su tema «La cobra» tiene más de 60 millones de reproducciones. Trabajó en varias exitosas series de televisión, entre ellas “Gasoleros”, “Casi ángeles” y ”Son amores”.

1986 – WHO MADE WHO. Sale a la venta en Estados Unidos el álbum Who made who, de la banda australiana de hard rock de AC/DC. Tres de las nueve canciones de este álbum, del que se vendieron más de cinco millones de copias, fueron banda de sonido de la película “Maximum Overdrive” ( “La rebelión de las máquinas”), dirigida por Stephen King.

2002 – TRATADO SORT Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, George Bush, firman en Moscú el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas entre ambos países, que limita su arsenal a 2.000 ojivas nucleares operativas.

2000 – EL CAÑO A YEPES. El mediocampista boquense Juan Román Riquelme le hace un caño al riverplatense Mario Yepes en una de sus mejores jugadas del partido en el que Boca eliminó a River de la Copa Libertadores de 2002.

1941 – BOB DYLAN. Nace en Duluth (Minnesota, EEUU) el cantautor y poeta Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. La Academia Sueca le concedió en 2016 el Premio Nobel de Literatura por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

1994 – RODRIGO DE PAUL. Nace en la localidad bonaerense de Sarandí el futbolista Rodrigo de Paul, surgido en las divisiones inferiores del Racing Club de Avellaneda. Actualmente juega en el Udinese de Italia luego de su paso por el Valencia español.

1973 – RODRIGO BUENO. Nace en Córdoba el cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, apodado “El Potro”, quien realizó trece recitales consecutivos a sala llena en el Luna Park de Buenos Aires. Rodrigo grabó once álbumes y ganó un Premio ACE al mejor artista musical.

1543 – NICOLÁS COPÉRNICO. A la edad de 70 años, muere en el pueblo de Frauenburg, actualmente en el norte de Polonia, el astrónomo Nicolás Copérnico, quienformuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro “Sobre las revoluciones de las esferas celestes” es considerado como punto inicial de la astronomía moderna

1889 – MUSEO HISTÓRICO. El intendente de Buenos Aires, Francisco Seeber, crea el Museo Histórico Nacional, que se levantará dos años después en un solar del barrio de San Telmo. Adolfo Carranza fue el primer director del museo, cuya colección provino en parte de donaciones de descendientes de próceres de la Revolución de Mayo y de la Guerra de la Independencia argentina.

1810 – BALTASAR CISNEROS. El comerciante y político Cornelio Saavedra y el funcionario colonial Juan José Castelli logran que el virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros renuncie a presidir la Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata, un paso clave para que al día siguiente se concretara la Revolución de Mayo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...