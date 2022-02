UN DIA COMO HOY: 22 DE FEBRERO

1900 – NACE LUIS BUÑUEL.Nace en el municipio español de Calanda (Aragón) el cineasta Luis Buñuel, uno de los más célebres y originales directores de la historia del cine. Ganó un Óscar en 1972 y cinco del Festival de Cine de Cannes, entre otros premios. Buñuel filmó la gran mayoría de sus películas en México y Francia debido a la censura impuesta por el franquismo para filmar en España.

1904 – BASE ORCADAS. Se inaugura el Observatorio Meteorológico en la Isla

Laurie del archipiélago de las Orcadas del Sur, hito de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida.

1905 – NACE LUIS SANDRINI. Nace en la ciudad bonaerense de San Pedro el actor Luis Sandrini, referente del humor y la comedia argentina. Actúo en la primera película sonora del cine argentino: ¡Tango!. A lo largo de su exitosa carrera trabajó en 78 películas

1911 – NACE MARGARITA PALACIOS. Nace en la ciudad catamarqueña de Santa María la

compositora y cantante Margarita Palacios, una de las precursoras del “boom” del folklore a partir de la década de 1950. Es autora de la conocida cueca “Recuerdo de mis valles”. Trabajó en cuatro películas sobre el folklore argentino.

1949 – NACE NIKI LAUDA. Nace en Viena el expiloto automovilístico austríaco Niki Lauda (Andreas Nicolaus Lauda), tres veces campeón mundial de Fórmula 1 (1975/1977/1984).

Disputó 177 carreras en las que obtuvo 25 victorias y 54 podios.

1969 – THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles se reúne con el tecladista estadounidense Billy Preston en los estudios Trident de Londres para grabar la canción «I Want You». Fue el comienzo de la grabación de “Abbey Road”, el último álbum de “los cuatro de Liverpool”, al que se considera como su obra cumbre.

1987 – FALLECE ANDY WARHOL. A la edad de 58 años muere en la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU) el artista plástico y cineasta estadounidense Andy Warhol (Andrew Warhola) , uno de los más influyentes del siglo XX y referente de la cultura Pop Art.

1987 – PUNTO FINAL. Entra en vigor la ley de Punto Final que estableció la caducidad de la acción penal contra acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar al vencer el plazo para presentar denuncias contra ellos. La ley fue derogada por el Congreso en 1998 y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2005.

1993 – PABLO HONEY. Se publica en el Reino Unido el álbum Pablo Honey, el primero de Radiohead, que contiene el tema «Creep», uno los mejores de la banda británica de rock alternativo.

2012 – TRAGEDIA DE ONCE. Una formación del ferrocarril Sarmiento choca contra la barrera de contención de una plataforma de la estación terminal de Once en Buenos Aires, siniestro que causó la muerte de 52 personas y heridas a otras 789. Fue la tercera tragedia ferroviaria más grave de la Argentina, después de la ocurrida en Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y la de Sa Pereira, en 1978, que causó 55 muertos.

2014 – CHAPO GUZMÁN. El narcotraficante mexicano “Chapo” Guzmán (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera), líder del Cártel de Sinaloa, es capturado por agentes de la Armada de México y de la agencia antidrogas DEA estadounidense en la ciudad de Mazatlán. Escapó de la cárcel en enero de 2015 y fue recapturado en octubre de 2016.

2022 – ANTÁRTIDA ARGENTINA. Se celebra el Día de la Antártida Argentina en conmemoración de la fecha de 1904 en la que se instaló la Base Orcadas, la primera permanente del país en el continente austral.

