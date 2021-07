UN DIA COMO HOY: 13 DE JULIO

1862 – MONUMENTO SAN MARTÍN. Se inaugura en la plaza del Retiro de Buenos Aires, la actual plaza San Martín, el monumento en honor al Libertador de América General José de San Martín, realizado por el escultor francés Louis Daumas.

1930 – PRIMER MUNDIAL. Comienza en Montevideo el Mundial de Uruguay 1930, el primero de selecciones nacionales, en el que participaron trece equipos americanos y europeos. En la primera fecha, Estados Unidos goleó a Bélgica por 3-0, mientras que Francia venció a México por 4-1. El francés Lucien Laurent marcó el primer gol de la historia mundialista.

1954 – FRIDA KAHLO. A la edad de 47 años muere en Coyoacán, a las afueras de la ciudad de México, la pintora mexicana Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón), célebre por sus autorretratos y figura del feminismo social y cultural.

1973 – RENUNCIA DE CÁMPORA. El presidente de la Nación, Héctor José Cámpora, y su vicepresidente, Vicente Solano Lima, renuncian a sus cargos al cabo de 49 días de gestión.

La jefatura del Estado pasó a Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, quien llamó a nuevas elecciones presidenciales en las que resultó electo el general Juan Domingo Perón con el 62% de los votos.

1973 – PRIMER DISCO. La banda británica de rock Queen lanza en el Reino Unido su primer álbum de estudio, que lleva su nombre y contiene diez canciones. Queen alcanzó tal nivel de ventas que fue certificado como Disco de Oro y Disco de Platino.

1985 – LIVE AID. Se realizan conciertos simultáneos en el estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Pensilvania EEUU) para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, varios artistas habían publicado las canciones «Do they know it ‘s Christmas?» y «We are the world» con el mismo fin benéfico.

1997 – DIEGO A. MARADONA. El delantero Diego Armando Maradona regresa al fútbol argentino, en su segunda etapa con la camiseta de Boca Juniors, en partido que el equipo “xeneize” le ganó por 3 a 2 a Racing Club de Avellaneda.

2013 – ARIEL ORTEGA. Los hinchas de River Plate llenan el estadio Monumental en el partido de despedida del delantero Ariel “El burrito” Ortega, uno de los ídolos del club, donde jugó 359 partidos y marcó 80 goles.

2014 – ALEMANIA 1 ARGENTINA 0. La selección de Alemania se convierte en la primera

de Europa en ganar un campeonato mundial en América, al vencer por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Brasil 2014 con gol de Mario Gotze a los 113 minutos de juego en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

2021 – DÍA DEL ROCK. Se celebra el Día Mundial del Rock en conmemoración de la fecha de 1985 en la que se realizaron los recitales Live Aid en forma simultánea en Londres y Filadelfia para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...