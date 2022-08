UN DIA COMO HOY: 06 DE AGOSTO

1886 – ALEXANDER FLEMING. Nace en la ciudad escocesa de Darvel, el médico y científico Alexander Fleming, descubridor de la penicilina al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Fleming fue nombrado Caballero del Reino Unido en 1944 y al año siguiente recibió el Premio Nobel de Medicina.

1911 – FLORENTINO AMEGHINO. A la edad de 56 años muere en la ciudad bonaerense de La Plata el paleontólogo, naturalista y antropólogo Florentino Ameghino, autor de la teoría sobre el origen del hombre en el continente americano.

1928 – ANDY WARHOL. Nace en la ciudad estadounidense de Pittsburgh el artista plástico y cineasta Andy Warhol (Andrew Warhola), cuya obra fue crucial para el nacimiento y desarrollo del arte pop. El Museo Andy Warhol de Pittsburgh contiene una amplia colección permanente de arte y es el más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista.

1945 – BOMBA ATÓMICA. El presidente estadounidense Harry Truman ordena el primer ataque nuclear de la historia con el lanzamiento de una bomba atómica de 16 kilotones de potencia sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, lo que causó la muerte de 80.000 civiles y 70.000 heridos. El ataque, seguido tres días después por otro sobre Nagasaki, desembocó en la rendición de Japón y en el fin de la Segunda Guerra Mundial.

1958 – MINERÍA DEL CARBÓN. Mediante el decreto número 3686/58, el presidente Arturo Frondizi crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales para la explotación, transporte y comercialización de carbón de las minas de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

1965 – THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles lanza Help!, su quinto álbum de estudio, que contiene 14 temas y llegó al tope de la clasificación de los más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido. Fue la banda sonora del filme Help!, protagonizado por “los cuatro de Liverpool”.

1967 – ESTUDIANTES DE LA PLATA. Con Osvaldo Zubeldía en la dirección técnica, Estudiantes de la Plata se convierte en el primer club que no forma parte de los llamados «cinco grandes» del fútbol argentino en obtener un campeonato de Primera División. Le ganó por 3-0 a Racing Club en la final del Metropolitano de 1967. Los goles “pincharratas” los marcaron Eduardo Madero, Juan Ramón “La bruja” Verón y Felipe Ribaudo.

1996 – THE RAMONES. La banda de punk rock The Ramones realiza en el Palace de la ciudad estadounidense de Los Ángeles su último concierto, que tuvo como invitados a Lemmy ,de Motorhead, y a Eddie Vedder, de Pearl Jam, entre otras celebridades. The Ramones ofreció más de dos mil recitales a lo largo de veinte años de trayectoria.

2016 – PAULA PARETO. La yudoca Paula Pareto gana la medalla de oro de Yudo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con lo que se convierte en la primera deportista argentina en alcanzar lo más alto del podio. También es la primera argentina en ganar dos medallas olímpicas en disciplinas individuales.

2022 – AGRÓNOMO VETERINARIO. Se celebra el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario en conmemoración de la fecha de 1883 en la que comenzó la carrera universitaria de Agronomía.

