NUEVAS RESTRICCIONES ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ: RESUMEN

– «Hemos multiplicado por más que dos la cantidad de contagios en tan solo un mes»

– «Hay un crecimiento de los contagios sostenido, importante. Y en gran medida se concentran en el AMBA»

– «La misma ley que nos facultó a nosotros a comprar vacunas facultó a todas las provincias a hacerlo»

– «Las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países»

– «Para poder seguir avanzando con la vacunación, necesitamos restringir los encuentros sociales»

– «Restringir la nocturnidad no quiere decir que durante el día se puede hacer cualquier cosa»

– «Como Gobierno Nacional estamos monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en cada rincón de la Argentina»

– «El cuidado individual es central, no solo para no contagiarnos nosotros, sino para no contagiar al otro»

– «He decidido tomar una serie de medidas que estimo imperiosas tomar en este momento»

– «Ahora buscamos lo mismo que buscamos siempre: evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación»

– «He tomado una serie de decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al AMBA»

– «Es aquí, en el AMBA, donde la velocidad de contagios es mayor»

– «He decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana sea restringida»

– «Quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, deportivas, que se hagan en lugares cerrados»

– «Durante dos semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases»

– «El resto de las medidas van a empezar a regir a las 0 horas del día viernes y hasta el 30 de abril»

Comunicado emitido el Miércoles 14 de Abril de 2021 a las 20.45 horas.

