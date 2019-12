LLEGO EL TORNEO PREPARACION DEL PAPI FUTBOL 2019-2020: ESTOS SON TODOS LOS ENCUENTROS Y FECHAS

Llega Diciembre, y como ya es un clásico, llega la nueva edición del Torneo Preparación del Papi Futbol 2019-2020.

El siguiente es el cronograma de los partidos que se disputaran desde el Jueves 5 al Jueves 19 de Diciembre.

JUEVES 5 DE DICIEMBRE – 21.15 HORAS

– Real Olivares vs Futbol Senior El Gallego

– Radiadores Franco vs Carnicerias Dani

– La Bloquera vs Villanueva

LUNES 9 DE DICIEMBRE – 21.15 HORAS

– Supermercado Macu vs Pulto Team

– Los Amigos vs TR Automotores

– CR Modas vs El Arranque

JUEVES 12 DE DICIEMBRE – 21.15 HORAS

– Onirico Tattoo vs Claudio Viajes

– Construcciones Del Matto vs Transporte Marcelo Simoes

– Parrilla La Nona vs Pancho Juan

LUNES 16 DE DICIEMBRE – 21.15 HORAS

– Agro Bonanza vs Veterinaria Mi Poncho

– DP Sobre Ruedas vs Termas del Salado

– Buena Yunta vs Soilkeeper

JUEVES 19 DE DICIEMBRE – 21.15 HORAS

– El Rejunte vs Los Norteños

– Tienda Emir vs Los Pibes de Loma Verde

– El Rosedal vs DP Servicios

Al finalizar la última fecha se realizará el sorteo para la segunda ronda del Torneo Preparación.

NOTICIASBELGRANO.COM ES EL UNICO MEDIO ACREDITADO COMO PRENSA OFICIAL DEL TORNEO DE PAPI FUTBOL POR AGRUPACIÓN DEPORTIVA EL SALADO.

