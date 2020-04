LIGA REGIONAL DE TENIS: NOTA AL BELGRANENSE JUAN AGÜERO

La liga continúa con las notas a jugadores, hoy es el caso de Juan Agüero de General Belgrano quien nos cuenta de su participación.

Vengo de un pueblo cerca de Tandil, se llama Villa Cacique y es ahí donde empezar a jugar en el club Loma Negra, empecé a las 13 y quedé enamorado de este hermoso deporte donde después terminé estudiando para profesor, Hoy estoy viviendo en General Belgrano y doy clases en el Club Belgrano que gentilmente me recibieron.

Yo competía bastante, jugué circuitos en Tres Arroyos, torneos en Marcos Juárez, Gonzales Chaves y Tandil.

¿Qué te parece la idea de generar una Liga Regional de Tenis?

La verdad es una muy buena idea porque te podes rozar con gente de muy lindo nivel, hacer amistades y al sumar puntos para el ranking te motiva más para la próxima etapa.

¿Cuáles serán los beneficios de tener la LRT?

Los beneficios como dije anteriormente conoces gente de muy buena onda yo participe de la primer etapa hasta ahora y se ve que se conocen gran parte y es un ámbito muy bueno, otro beneficio que logra que jugadores de otros lugares se motiven y se terminen anotando.

¿Qué te parece la modalidad de juego?

La modalidad de juego es perfecta, tenes tiempo para jugar con la mente fresca y no con esa presión de que el partido se te termina en un set.

¿Qué habría que mejorar?

Para mí nada, además de que es la primera vez que me anoto en la liga está muy organizado todo, espero que siga así!

Ya jugaste dos partidos ¿como fue volver a la competencia?, ¿como ves la categoría? y ¿quienes son candidatos?

Mí primer partido arranque mal, mi rival jugaba bien, muy prolijo, me supo pelotear y yo no podía hacer entrar la bola, no fue unos de mis mejores días y mí rival como ya dije supo aprovechar eso.

La categoría la vi bien, me sentí cómodo jugando, con sensaciones raras de no saber si estás bien en la categoría que te anotaste pero le di con la tecla.

¿Qué evento de tenis te gustaría se realice?

Me gustaría que se pueda hacer un torneo de dobles.

Prensa Liga Regional de Tenis

