IFE: PAGARIAN DOS MESES JUNTOS A QUIENES NO LO HAYAN COBRADO

Aquellas personas que se hayan inscripto para el IFE y no lo hayan recibido en abril podrían tenerlo junto con el monto de mayo, anunció Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández explicó este viernes que aquellas personas que se hayan inscripto para recibir el Ingreso Familiar de Energencia (IFE) y no lo hayan percibido en abril podrían cobrarlo con la cuota de mayo, lo que elevaría el monto total de la ayuda estatal a $20.000.

“Nosotros queremos llevar la ayuda allí donde es necesaria. Hemos hecho el IFE, que es ese ingreso familiar de emergencia que está destinado a la gente no está registrada en ningún lado y es muy difícil detectar a esa gente, ha sido muy complejo“, expresó Fernández en una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos en la que anunció la extensión de la cuarentena.

“Anteanoche hable con Fernanda Raverta, que se ha hecho cargo de Anses, y como sé que hay gente que no cobró la primera parte del IFE, ella me estaba hablando a ver cómo podíamos agilizar las cosas, a ver si podemos pagar los dos meses juntos para ellos“, explicó.

Fernández volvió sobre el hecho de que “no es fácil” auxiliar a quienes no tienen un empleo formal. “Hay que entender que la Argentina tiene un 40% de su economía que se mueve en la informalidad, y que es muy difícil detectar a esa gente”, señaló.

Pero además el Presidente se refirió a los trabajadores de la Salud, para quienes sólo tiene “gratitud” y a quienes anunció que “el bono que les prometimos lo vamos a cumplir”.

“Me ocuparé de que llegue porque ellos han sido y son centrales en este momento. Tengo que agradecer a docentes por el esfuerzo que están haciendo, a los trabajadores del transporte, a los de recolección de residuos. A los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. A todos los trabajadores esenciales“, agregó.

“Por ahí no nos percatamos, pero las industrias farmacológica y alimentaria siguieron funcionando sin registrar casos de coronavirus, y eso habla bien de esos sectores porque han cuidado a sus trabajadores“, convino Fernández.

“Tengo que agradecer a muchísimos argentinos. Estén seguros de que el Estado va a estar para los que los necesitan, ese es el compromiso que tenemos. No lo hace solo es Estado nacional, lo hacen todas las provincias, no sólo el Estado nacional“, explicó Fernández, aunque convino que “puede ser que las cosas se demoren porque no es fácil identificar a la gente que ha vivido tanto tiempo fuera del sistema”.

