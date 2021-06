GRANDES DEPORTISTAS BELGRANENSES: LEANDRO «PATO» TESTA

Leandro Testa, ex futbolista Belgranense. Surgido en las canteras del Club Atlético y Social General Belgrano. Ocupando el rol de Defensor destacaba tanto por su orden como por su calidad Futbolística.

Debutando en Estudiantes De La Plata en 1996 donde jugó 116 partidos y convirtió 2 goles.

Posteriormente pasaría a Nueva Chicago, donde estaría 2 años, pero antes de su partida dejo una muy recordada carta en el club: “Hola, soy Leandro Testa y quiero por este medio tan difundido y leído, expresar todo el agradecimiento que siento por Nueva Chicago. Si bien es cierto que no me formé en este querido Club, me han hecho sentir uno más y esto comprende a dirigentes, cuerpo técnico, médicos, utileros empleados y jugadores, que en todo momento en que lo necesité, tuve su apoyo incondicional. Deseo además, llegar con un agradecimiento muy especial a la hinchada, tan incondicional en situaciones buenas y malas. Siempre me han tratado muy bien y si acaso no he sido demostrativo en cuanto a lo que me brindaron, me disculpo, pues es mi forma de ser el perfil bajo. Espero que entiendan que debo tomar otro rumbo, pero si algún día tuviera que elegir un club para terminar mi carrera, ese sería Chicago. Ausente o presente, lo estaré alentando todos los fines de semana. Desde mi sinceridad y mi corazón, no cambien nunca la esencia de ese sentimiento. Es lo que los llevará a ser siempre de primera. Los abrazo a todos con un cariño muy grande y nunca los olvidaré.”

Luego de un paso escaso por Arsenal De Sarandí, donde disputo 4 partidos volvió a Nueva Chicago, donde se consolido como figura y consiguiendo el ansiado título para volver a 1RA División.

En el año 2007 pasaría a vestir la camiseta de Ferrocarril Oeste, consolidándose como Capitán y referente del plantel.

El cabezón volvió en el año 2010 a vestir la casaca de Nueva Chicago, donde demostró porque es un ídolo en esta institución, se convirtió en el capitán del equipo y tres temporadas después consiguió el ansiado ascenso a la Primera B Nacional.

A finales de esa temporada Testa tuvo que retirarse, ya que su físico no lo siguió acompañando en su andanza por el Fútbol.

El defensor jugó 14 partidos en la temporada 2012/13, pero a final de año debió retirarse ya que su físico y las lesiones lo aquejaban. En total, fueron 156 partidos en el club, con seis goles y capitán en los dos ascensos, a Primera y a la B Nacional. “Gracias Testa”, decía la camiseta que lució todo Chicago en el partido con Crucero del Norte, en el día de su retiro.

