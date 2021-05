ESTE MIERCOLES 19 DE MAYO SESIONA EL CONCEJO DELIBERANTE

El Miércoles 19 de Mayo de 2021, a las 19:00 horas habrá Sesión Ordinaria en el recinto del HCD.

A continuación se detalla el sumario de los temas a tratar en la reunión referida:

-Apertura de la sesión – Izamiento de la bandera – Asistencia de los Concejales. Tratamiento de Acta N° 983.-



ASUNTOS ENTRADOS:

I) Comunicaciones oficiales, Peticiones y Asuntos de Particulares.

1. Expte. 4041-C-9117/2021.-Solicitud exención del impuesto automotor dominio IZW491.-

2. Expte. 4041-E-9506/2021.-Respuesta de EDEA a Comunicación N° 06/2021.-

II) Proyectos de Ordenanza sobre:

1. Expediente A-16/2021 Creando el proyecto de asistencia y capacitación de pequeños elaboradores de alimentos. (J.x C.)

2. Expediente A-17/2021 Adhesión a la ley de educación ambiental. (J.x C.)

3. Expediente A-18/2021 Creando el programa de hogares verdes. (J.x C.)

4. Expediente B-19/2021 Asistencia en época invernal.- (F.de T.)

5. Expediente B-20/2021 Complemento de asistencia alimentaria para alumnos.- (F.de T.)

6. Expediente B-21/2021 Arreglos en establecimientos educativos.- (F.de T.)

III) Proyectos de Comunicación sobre:

1. Expediente G-10/2021 Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que incorpore a General Belgrano en la “zona fría” beneficiada en los costos de la tarifa de gas. (J.x C.)

2. Expediente G-11/2021 Solicitar la eximición del pago de ingresos brutos a rubros afectados por la crisis económica. (J.x C.)

3. Expediente H-12/2021 Arreglos en el cementerio municipal.- (F.de T.)

4. Expediente H-13/2021 Priorizando la vacunación antigripal en el personal docente.- (F.de T.)

IV) Proyectos de Declaración sobre:

1. Expediente N-07/2021 Declarando de interés municipal el concurso literario “Ellas no fueron contadas”.- (F.de T.)

ORDEN DEL DIA:

I) Proyectos de Ordenanza sobre:

1. Expte. 4041-D-9467/2021.- Autorizando aceptación de donación de equipos para sector de Terapia Intensiva de la Región Sanitaria XI. (D.E.)

2. Expte.4041-D-9119/2021.-Convalidando Decreto N° 808/2021 –. (D.E.)

3. Expediente A-12/2021.- Estableciendo la obligatoriedad de incluir en los menús de locales gastronómicos una leyenda sobre la problemática del consumo excesivo de alcohol. (J.x. C.)

4. Expediente A-13/2021.- Regulando estacionamiento en la Av. Italia. (J.x. C.)

5. Expediente A-14/2021.- Pictogramas en los edificios de atención al público. (J.x. C.)

6. Expediente A-15/2021.- Campaña de concientización sobre la contaminación que producen las colillas de cigarrillos. (J.x. C.)

II) Proyectos de Comunicación sobre:

1. Expediente H-08/2021.- Sobre la quema de residuos en la cava de la Ruta 41.- (F.de T.)

2. Expediente H-09/2021 Incrementar los controles sobre los cuidados y prevención de contagio del COVID-19 (uso de barbijo en la vía pública, reuniones y encuentros clandestinos, reuniones en espacios públicos) .- (F.de T.)

III) Proyectos de Resolución sobre:

1. Expediente E-02/2021.- Sobre la concesión de los derechos de uso de la “Hidrovía” del Río Paraná.- (F.de T.)

IV) Proyectos de Solicitud de Informes sobre:

1. Expediente K-10/2021.- Agenda Pública del Sr. Intendente Municipal correspondiente al año 2.020.- (F.de T.)

2. Expediente K-11/2021.- Prestación del Servicio de Anestesia en forma permanente en el Hospital Municipal.- (F.de T.)

V) Proyectos de Declaración sobre:

1. Expediente N-06/2021.- Repudiando los dichos de la Presidenta del PRO, Sra. Patricia Bullrich, sobre nuestras Islas Malvinas.- (F.de T.)

