EL PUEBLAZO: ACTO PROTOCOLAR EN EL 39° ANIVERSARIO DE «EL PUEBLAZO»

En la mañana del Miércoles 07 de Septiembre de 2022 se realizó un acto en el que se recordó lo ocurrido hace 39 años, momento histórico muy trascendente para General Belgrano.

El encuentro de este 2022 debería haberse realizado el pasado Viernes 2, pero recordemos que se declaro feriado nacional debido al atentado ocurrido para con la Vice Presidenta de la Nación la Sra. Cristina Fernández.

Participaron del mismo el Intendente Municipal Osvaldo Dinapoli, acompañado del Intendente de Magdalena Gonzalo Peluso, los Intendentes de mandato cumplido Auricchio y Buiraz. También otros funcionarios, representantes educativos, instituciones varias.

Sucedido en el año 1983: “El Pueblazo”. Un sector de 111 hectáreas que incluían al Apiario Pedro J. Bover, manejado en aquellos años por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, además del antiguo parque de la Ex Estancia Santa Narcisa y sus inmediaciones, en estado de abandono por los años, pretendía ser vendido por el gobierno de facto. El 3 de agosto de 1983 por decreto nº 1111 firmado por el gobernador de la provincia de buenos aires, Sr. Jorge Aguado, se ordena la venta de aquel predio, en la Colonia El Salado. Ante este acto inconsulto, el intendente municipal Dr. Daniel Finochietto, en defensa de los intereses municipales dicta la Ordenanza nº 6 declarando de “utilidad pública afectado al dominio público municipal” aquel predio mencionado. Ante esta ordenanza que molestó al gobernador, el intendente fue reemplazado el 1 de septiembre por el Dr. D’Amore. Mientras, en las calles, el pueblo se organizaba repudiando aquel reemplazo y la Municipalidad fue tomada por las fuerzas vivas del pueblo el día 2 de septiembre. El gobierno envió sus fuerzas policiales a desalojar el edificio municipal “a sangre y fuego”, pero al llegar al lugar del hecho, el jefe fue informado que las personas agrupadas no disponían de armas y que pacíficamente estaban reclamando la no venta de las tierras. El día 5 llegó a negociar el Ministro de la Provincia Dr. Durañona y Vedia con el grupo de representantes de varios partidos políticos, miembros de instituciones y vecinos que adhirieron para nombrar un nuevo intendente que debía ser belgranense. Se realizó una movilización por las calles del pueblo finalizando en la Casa Parroquial de la Iglesia Inmaculada Concepción. Se resuelve finalmente que Colonia El Salado seguiría siendo Patrimonio Municipal, y se designa en el cargo de intendente un belgranense, el Dr. Francisco Ubaldo Bucci. El pueblazo fue el triunfo del pueblo. Años después recordamos la creación del Centro Educativo para la Producción Total nº 1 y el Museo de las Estancias, hechos que simbolizan que la lucha por aquellas tierras no fue en vano.

Fuente: «Facebook del Museo Histórico Municipal Alfredo Mulgura»