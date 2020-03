EL INTENDENTE GUSTAVO WALKER COMPRARA UN HORNO INCINERADOR PARA CREMAR CUERPOS

Walker, le mandó un audio a sus vecinos para contarles que tendrá que desembolsar entre $100.000 y $150.000 para comprar un incinerador.

“… Empezamos a dotar de camas al club Social y Deportivo Pila con alrededor entre 20 y 30 camas con aislamiento. Y estoy viendo cómo puedo lanzar el anexo del hospital, una vez que el Coronavirus vaya al club social lo pueda pasar al futuro anexo que sale $47 millones y mañana voy a ver la parte contable a ver dónde lo saco. Así también la obligación de un horno incinerador para cremar los cuerpos que nos están pidiendo y bueh, se los tengo que decir porque ustedes lo tienen que saber y la verdad que me está haciendo mal guardarme todo y no informarlo, esto ustedes lo tienen que saber igual que yo, es lo que se viene, tenemos que estar preparados.” El audio se viralizó por todo el pueblo. Y el intendente no lo niega. Efectivamente, Gustavo Walker, quien conduce el municipio de Pila, se prepara para desembolsar entre $100.000 y $150.000 para comprar un incinerador en el caso de que haya muertos por el Covid-19 en su municipio.

“El incinerador más cercano está en Dolores y puede trabajar con doce cuerpos por día. Nosotros esperamos comprar uno de un cuerpo por hora, ya que tiene que levantar 500 grados de temperatura”, explicó a PERFIL el intendente del Frente de Todos. Y agregó que la mayoría de los municipios pequeños (Pila tiene unos seis mil habitantes) no tienen dónde cremar cuerpos, con lo cual también están en el mismo proceso de compra de incineradores. “Nos recomendaron quemar al instante un cuerpo que tuvo Coronavirus, se lo pone en una doble bolsa y hay que quemarlo porque cuando una persona fallece cuadruplica su nivel de contagio”, apuntó, y añadió que “nadie” en la ciudad quiere hacer ese trabajo.

En cuanto a las medidas generales, el intendente de Pila comentó: “cerramos el pueblo, tenemos hoy una sola entrada de asfalto donde se monitorea a todo el que entra, se le toma la temperatura y hay un lavado de camiones que entran”. Y agregó: “No dejamos entrar a nadie, estamos trabajando para desinfectar todo”. Además destacó la construcción de un hospital nuevo de atención inmediata y contó que de 7 a 13 horas, con toque de sirena, para hacer compras. “Después no puede circular más gente”, plantea el intendente en el audio viralizado.

