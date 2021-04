EL GOBIERNO OTORGARA UN SUBSIDIO DE 15 MIL PESOS A MONOTRIBUTISTAS CATEGORIA A Y B EN EL AMBA

El presidente Alberto Fernández anunció subsidios para beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las escalas más bajas que vivan en el AMBA, una medida para compensar a las personas afectadas por las restricciones anunciadas anoche.

Otorgarán $15 mil a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de Asignación Universal por Embarazo. También se les abonará ese mismo importe a monotributistas de las categorías A y B.

Aclaró “Confío que otras provincias que están teniendo un número creciente de casos vayan uniéndose a lo que anunciamos ayer y sus pobladores también se verán beneficiados”. Cada provincia que adhiera a las nuevas restricciones hasta el 30 de abril, les llegará este beneficio.

Por otro lado, como medida adicional a los anuncios de ayer informó que los shoppings también deberán permanecer cerrados por 15 días, y criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Vamos a controlar el cumplimiento con las fuerzas federales, no me importa si la Policía de la Ciudad no quiere intervenir”, dijo.

Rodríguez Larreta ya hizo saber su desacuerdo con la decisión del Presidente de cerrar por dos semanas las escuelas para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19.

