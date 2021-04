EL GOBERNADOR KICILLOF REALIZO UNA CONFERENCIA DE PRENSA ACERCA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES: RESUMEN

Este Jueves 15 de Abril aproximadamente a las 18.40 horas en Conferencia de Prensa el Gobernador Kicillof comunico que adhiere a lo anunciado por el Presidente de la Nación en el día de ayer.

Resumen de lo que dijo Axel Kicillof:

– «No es que no hay clases. Se vuelve a la virtualidad»

– «A mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. Tenemos la mitad de los maestros y maestras vacunadas pensando en la educación»

– «Se dijo que los chicos y chicas no se contagian y no contagian y eso es mentira»

– «Están haciendo política con esto y me preocupa y me angustia por que la situación es grave»

– «No es verdad que quieran consenso»

– «No es verdad tampoco que quieran el diálogo»

– «Nosotros pensamos que Larreta era diferente por que tenía responsabilidades de gestión. Pero finalmente es igual a Bullrich y a Macri»

– «Los casos están subiendo como nunca antes»

– «El AMBA está en Fase 2»

– «Probablemente en las próximas semanas lo que veamos es un crecimiento de los casos en los distritos del interior»

– «En estos 15 días vamos a intentar reducir los contactos que es lo que genera el contagio»

– «Estamos en presencia de cepas más contagiosas»

– «La provincia de Buenos Aires superó los 2 millones de vacunados con la primera dosis»

– «Hemos vacunado al 94% del personal de salud»

– «La provincia de Buenos Aires tiene capacidad para vacunar 100 mil personas por día y lo seguiremos haciendo a medida que lleguen las vacunas»

– «Le pido encarecidamente a la oposición que la corte»

– «Termino agradeciéndole de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de la salud y a toda la provincia de Buenos Aires»

– «Hemos mostrado que no tenemos mezquindad, que no tenemos egoísmo. En la Provincia no es el sálvese quien pueda, sino que hemos demostrado que es la generosidad y sobre todo pensar en el otro, lo que nos va a salvar en esta pandemia»

