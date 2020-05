CONFIRMAN QUE SE ESTA PLANIFICANDO LA EMISION DE BILLETES DE $5.000

Desde el inicio del coronavirus en Argentina, el gobierno nacional aceleró la emisión monetaria a toda máquina para cumplir con los compromisos de asistencia anunciados a empresas y trabajadores.

Esto generó que la base monetaria (equivalente a todo el dinero en efectivo en poder del público más el depositado en bancos y en la cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco Central) creciera unos $413.500 millones, poco más del 20%.

Varias razones indicarían que hace falta emitir un billete más grande. Por empezar, las más cotidianas y tangibles: la erosión inflacionaria que deriva en menor poder adquisitivo del billete con el que antes se podía acceder a más bienes.

También el valor en dolares del peso muestra una gran devaluación de la moneda. El 1 de diciembre de 2017, cuando entró en circulación el billete de $ 1.000 valía US$ 56. Tomando en cuenta hoy en día el valor del solidario ($ 90) y el blue ($ 120), el papel más alto en Argentina vale US$ 11 y US$ 8,3, respectivamente. Tomando el dólar mayorista ($ 67), US$ 15.

El de $ 5.000 con el mismo cálculo valdría US$ 55 medido en términos del dólar solidario (recuperando el valor en dólares al momento de su lanzamiento) y casi US$ 42 según el mercado informal.

Toda esta situación, hace que el ex gobernador mendocino, Rodolfo Gabrielli, hoy presidente de Casa de Moneda, esté trabajando en el proyecto para emitir nuevos billetes con el titular del Banco Central, pero según aclararon no será en el corto plazo.

