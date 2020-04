CHARLAMOS CON ARACELI, LA EFECTIVO POLICIAL DE DOLORES CON FUNCIONES EN NUESTRA CIUDAD, Y QUE ESTA AISLADA POR PRESENTAR SINTOMAS SIMILARES A LOS DE COVID19

Hace algunos días atrás se hizo conocer mediante un parte oficial de la Estación de Policía Comunal de General Belgrano que una efectivo, que cumple funciones de escritorio, es decir que no sale a la calle, presento algunos síntomas por lo menos raros, que podrían encontrarse entre los que se describen como los de covid-19, lo que hizo que sus superiores la instaran a acercarse al Hospital Municipal Juan E. De La Fuente para realizarse un hisopado.

Hoy, alrededor de las 12 horas la mujer policía compartió una carta en su facebook personal en la que cuenta lo que esta viviendo, y que el examen que se le realizo en el nosocomio local estaba mal realizado.

Desde NoticiasBelgrano.com nos pusimos en contacto con Araceli, quien nos contó que luego de estar cumpliendo cuarentena en su hogar, en la Ciudad vecina de Dolores, donde reside, y en el que en una primera instancia no la querían recibir, se encontró con la novedad de que su análisis había tenido un problema. Esto se lo hicieron saber desde el Hospital de su localidad.

No podíamos quedarnos solo con esto, que al parecer la joven no había verificado, por lo que hablamos con uno de los integrantes del equipo que dirige nuestro centro de salud, y nos comento que desde aquí se dio aviso al Hospital de Dolores acerca del problema.

«Lo que estuvo mal es el medio en el que se envió el hisopo, el frasco, ya que tiene que ir en solución fisiológica, o en un medio antivirico especifico. Los tubos habían llegado de esta manera», expreso uno de los responsables de nuestra área de salud.

Luego, el profesional agrego: «Al llegar la muestra al lugar donde seria procesada, nos comunicaron que no sirvió el medio en el que estaba inmerso el hisopo».

En Dolores no le quieren realizar otro hisopado a Araceli ya que en la actualidad no presenta síntomas, por lo que no estaría dentro del protocolo para poder hacerlo.

ADJUNTAMOS LA CARTA PUBLICADA POR LA POLICIA EN SU CUENTA DE FACEBOOK PERSONAL:

«Hola gente; quiero contar lo que me pasó el día 12 de abril. Estando en mi trabajo en la comunal de Gral Belgrano comence con mucho dolor de garganta; dolor de cuerpo y temperatura enseguida me llevaron al hospital de esa localidad donde me revisaron y me realizaron un hisopado por los «síntomas» el cual iba a estar en una semana o mas dias. Tanto a mi como a mí compañera que vive acá en dolores y otros efectivos que estuvieron en contacto conmigo nos mandaron a nuestros domicilios para hacer el aislamiento. A mí y a mí compañera nos trajeron en un móvil policial; en el trayecto del camino nos llamaron que frenemos el móvil a mitad de camino xq no me querían dejar entrar a DOLORES mis lágrimas comenzaron a correr x mi rostro solo trate de calmarme y esperar; al rato llamaron que otro móvil nos iba a estar esperando en Sevigne para hacer el acompañamiento; al ingresar a dolores nos llevaron al hospital para que nos revisen de nuevo. Explicándole al Dr. Lo que había pasado que estamos continuamente en riesgo xq viajamos a otra localidad xq para llevar a nuestro servicio lo hacemos a dedo xq no tenemos en que transportarnos y subimos con el primero que pare y no conocemos a esa persona que tiene la buena voluntad de parar y llevarnos pero no nos queda otra que subir lo mismo para volver a nuestra casa . Le comento como me habían hecho el hisopado y el dr. Se da cuenta que hicieron mal xq solo me sacaron una muestra de la garganta y no de la nariz pero agrega » capaz que sirve igual» a esto le responda pero no me lo pueden hacer de nuevo ya que no me hicieron bien y me dice que no . Me llevan a mi casa donde todavía estoy aislada lejos de mi hija de 8 años sin poder verla hace más de diez dias; anoche me llaman del hospital San Roque para avisarme que la muestra que me tomaron de Gral Belgrano está mal y no sirve a lo que exijo que me hagan de nuevo el hisopado como corresponde y me responden que NO están autorizados para hacerlo xq ahora no tengo síntomas que tengo que seguir aislada y si tengo temperatura avisar y ahí si me van hacer el hisopado . Y sino tengo más ningún síntoma? Y si me pasa algo y nadie hizo nada? Es una situación desesperante y nadie se hace cargo NI SIQUIERA EL HOSPITAL DE GRAL BELGRANO que se mandaron la macana y ni siquiera fueron capaz de llamarme por teléfono para decirme lo que pasó . Yo voy a seguir en mi casa aislada no voy a romper con eso pero esta situación no puede quedar así .»

Me gusta esto: Me gusta Cargando...