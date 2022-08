CAMPO: EL GOBIERNO REITERA QUE NO BAJARAN RETENCIONES, PERO SI REVISARAN LA LIQUIDACION DEL DOLAR SOJA

El secretario de Agricultura dijo que buscarán con la Mesa de Enlace trabajar en una agenda conjunta.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reiteró este martes, en la previa de la reunión técnica con la Mesa de Enlace, que avanzarán sobre cinco puntos esenciales, que incluye al controvertido dólar soja pero que no bajarán las retenciones.

Sobre las retenciones, uno de los principales reclamos del campo, Bahillo aclaró: “Hoy no, pero no me niego a pensarlo en un esquema de mediano plazo con una nueva matriz impositiva que contemple​ el aliento a las inversiones y el desarrollo. Ahora en la situación actual de las cuentas públicas de nuestro país no nos permite salir de este esquema de retenciones. Es impensado”.

En el encuentro, el funcionario reiteró que el Gobierno llevará un punteo con cinco temas prioritarios: una mejora en esquema de liquidación 70/30 sobre el dólar soja, exportaciones de carne, apertura de nuevos mercados, economías regionales, biocombustibles y los fertilizantes.

En declaraciones a radio Mitre, Bahillo ratificó que avanzarán con cambios en el dólar soja, luego del fracaso para que el campo liquide divisas a través de este tipo de cambio especial lanzado por el Banco Central durante la gestión de Silvina Batakis.

En lo que respecta a las exportaciones de carne bovina, que la Mesa de Enlace reclama que se liberen todos los cupos, el funcionario aclaró que está todo liberado salvo los siete cortes de consumo masivo para el mercado interno. “Estamos en las 30 mil toneladas mensuales de exportación de carne bovina y la proyección de lo que va del año es que va a ser un año récord”, dijo. Y añadió: “Vamos a analizar ir ampliando los cupos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...